Itabuna marca concorrência para concessão da “zona azul”; 2 mil vagas

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Gestão e Inovação, tornou pública a abertura do processo licitatório na modalidade Concorrência Pública nº 001/2023 para a concessão, pelo critério de julgamento técnica e preço, do sistema de estacionamento rotativo (zona azul). A sessão para a concessão de outorga, a título oneroso, acontece às 9 horas do dia 28 fevereiro.

O processo para concessão da zona azul foi republicado pela Prefeitura de Itabuna na quarta-feira, dia 11, após a impugnação de uma empresa participante em agosto do ano passado. O Edital está disponível em https://licitacao.prefeituradeitabuna.com.br/register/filter, no Departamento de Licitações ou e-mail [email protected]

No procedimento, há a obrigatoriedade dos seguintes equipamentos eletrônicos: terminais eletrônicos fixos e portáteis, aplicativos computacionais, materiais e mão de obra, conforme as especificações detalhadas no instrumento convocatório e anexos.

Previsão de início

Segundo o secretário municipal de Transportes e Trânsito (SETTRAN), Thales Silva, a cidade terá 2 mil vagas de estacionamento. “Esse número pode aumentar, inclusive para áreas comerciais que estão crescendo, dentre elas, o Bairro São Caetano e o entorno da Princesa Isabel”, adiantou.

Ele explicou que a organização do Termo de Referência foi concluída pela SETTRAN, e logo encaminhada ao Departamento de Licitação, que fez os ajustes finais.

“Certamente, ainda neste primeiro trimestre do ano teremos uma empresa que vai implantar o estacionamento rotativo para organizar toda a área central da cidade”, disse o secretário Thales Silva.