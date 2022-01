Itabuna: Matrículas na rede municipal exigem vacina contra Covid-19; calendário no último mês

Termina no próximo dia 18 de fevereiro o período de matrículas nas escolas e creches da Rede Pública Municipal de Ensino em Itabuna, iniciado no começo de dezembro de 2021. Entre os itens exigidos na documentação, comprovante de vacina contra a Covid-19. Acompanhe.

Segundo a Secretaria da Educação, o procedimento está acontecendo com a rematrícula na própria unidade escolar e a matrícula nos postos informatizados localizados em 10 escolas municipais.

O calendário prevê para a próxima segunda-feira (24) o início da matrícula para os alunos pertencentes às unidades escolares da zona urbana e que não permaneceram na mesma escola. O atendimento nas unidades escolares e nos postos informatizados acontece das 9 às 15 horas.

No dia 24, serão matriculados os alunos da Educação Infantil – Creche e Pré-Escola. Já nos dias 25 e 26, será a vez dos alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano). Para os alunos do Ensino Fundamental Anos Finais (6º, 7º, 8º e 9 º ano) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) estão reservados os dias 27 e 28 de janeiro para a efetivação de matrículas.

Ainda de acordo com o calendário, os alunos ingressantes (novatos) na Rede Pública Municipal de Ensino serão matriculados nas escolas do setor urbano no período de 31 de janeiro a 4 de fevereiro: Educação Infantil (31/01), Ensino Fundamental – Anos Iniciais (01 e 02/02), Ensino Fundamental – Anos Finais e EJA (03 e 04/02).

Quanto aos alunos das escolas do campo, serão matriculados nas próprias unidades escolares.

Documentação

São documentos necessários à matrícula ou rematrícula: Certidão de nascimento ou RG (original), CPF (original), número do NIS do aluno, comprovante de residência, atestado de escolaridade ou transferência da escola anterior e pasta individual (para os novos alunos), cartão do SUS, Carteira de Vacinação devidamente atualizada, comprovante de vacina contra a Covid-19, duas fotos 3×4, laudo ou relatório médico comprobatório para os alunos público-alvo da Educação.

Localização de escolas

Os Postos de Matrículas estão localizados nas seguintes unidades:

– Escola Municipal Lourival Oliveira (Ferradas);

– Grupo Escolas Maria Creuza Pereira (Urbis IV);

– Escola Municipal João Mangabinha Filho (Mangabinha);

– CAIC Jorge Amado (Jardim Primavera);

– Escola Verdes Campos (Monte Cristo);

– Escola Municipal Margarida Pereira (Pedro Jerônimo);

– Grupo Escolar Professor Everaldo Cardoso (São Caetano);

– Escola Municipal 28 de Julho (Califórnia);

– Instituto Municipal de Educação Aziz Maron – Imeam (centro);

– Escola Municipal Luiz Viana Filho (Santo Antônio).