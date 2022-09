Itabuna modifica trânsito para o 7 de Setembro

A Prefeitura de Itabuna, por meio Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SETTRAN) vai interditar ruas e avenidas do centro da cidade, nas imediações da Praça José de Almeida Alcântara (Jardim do Ó) para a concentração de organizações militares, escolas da rede pública e particular que vão desfilar no 7 de Setembro.

Por isso, condutores de veículos automotores e ciclomotores devem ficar atentos porque a interdição começa à zero hora desta quarta-feira, dia 7, e se estenderá até o término do desfile cívico pela Avenida do Cinquentenário. O trânsito será inteiramente modificado no entorno do Jardim do Ó.

Até o fim do desfile do 7 de Setembro, veículos e ônibus do transporte coletivo que trafegam pelas ruas centrais da cidade também sofrerão modificações em suas rotas. Os veículos que se deslocarem dos bairros Califórnia, Fátima, Santa Inês, Antique, Monte Cristo e Caixa D’água com destino ao Jequitibá Plaza Shopping, São Caetano e outros bairros circunvizinhos deverão trafegar via Avenida Juracy Magalhães, Amélia Amado, Nações Unidas, Rua Zildo Pedro Guimarães, Rua Rosenaide, Rua Bahia, Rua Zildolina, Ponte do São Caetano e Avenida Princesa Isabel.

Já os ônibus e veiculos que se deslocaram dos bairros São Caetano, Banco Raso, Pedro Jerônimo, Sarinha Alcântara, Jardim Primavera e localidades circunvizinhas com destino ao Centro Comercial, Centro da Cidade e à cidade de Ilhéus deverão trafegar pelas avenidas Aziz Maron, Mário Padre ou Félix Mendonça, atravessando a Ponte Calixto Midlej, no Vila Zara.

Para os veículos e ônibus que se deslocarem do Centro Comercial com destino aos bairros São Caetano, Pedro Jerônimo, Banco Raso, Jardim Primavera, Sarinha Alcântara e demais localidades próximas deverão o tráfego será permitido via Avenida Nações Unidas, Rua Zildo Pedro Guimarães, Rua Rosenaide, Rua Bahia, Rua Zildolina, Ponte do São Caetano e Avenida Princesa Isabel.

INTERDIÇÕES

As vias que estarão interditadas pela SETTRAN são as seguintes: Rua Almirante Tamandaré,e Rua Izolina Guimarães (Centro de Cultura Adonias Filho), sentido Jardim do Ó; Avenida Fernando Cordier; ponte do Bairro São Caetano (rotatória), sentido Centro da Cidade; prolongamento da Avenida Cinquentenário, próximo ao Boteco Gaúcho, e Rua Dalila Paganelli, sentido Jardim do Ó.

Também haverá interdição na Praça Olinto Leone, sentido Rua Paulino Vieira; Praça Olinto Leone, sentido Rua Firmino Alves; Praça Adami, sentido Avenida Cinquentenário; Rua Professor Alício de Queiroz, sentido Praça Otávio Mangabeira (Praça Camacan); e em todas as transversais da Avenida Cinquentenário.

Além da suspensão do trânsito, não será permitido o estacionamento de veículos nestas vias. A liberação para o tráfego se dará somente após a evacuação do público, com o fim do desfile. A SETTRAN manterá seus agentes espalhados por todo o circuito interditado, visando orientar a população