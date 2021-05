Itabuna: Multas da Zona Azul vão para educação no trânsito e conselhos

Recursos para educação no trânsito e conselhos municipais; normas para garantir vagas próximas também a farmácias; proibido estacionar em frente a oficinas e revendedoras de veículos. Em linhas gerais, são algumas das emendas que a Câmara de Vereadores inseriu para aprovar a volta do sistema de estacionamento rotativo (Zona Azul) em Itabuna.

A alteração na lei 2.060/2008, proposta pelo Executivo e já sancionada após aval do Legislativo, passou por duas votações em sessões na quarta-feira (19). Foram relatores os edis Antônio Piçarra/Solidariedade (Comissão de Urbanismo) e Sivaldo Reis/PL (Comissão de Legislação e Finanças), que inseriram emendas e acataram as trazidas por Adão Lima (PSB) e Gilson da Oficina (PL).

Ficou estabelecido que parcela do valor arrecadado com multas será destinada a ações da já citada educação no trânsito, manutenção dos conselhos de saúde, assistência social, infância e adolescência, assim como para os respectivos fundos daquelas entidades do controle social.

Geração de empregos

Os vereadores Erasmo Ávila (PSD) e Israel Cardoso (PTC), que provocaram o Executivo no início da gestão sobre a questão do estacionamento, demonstraram satisfação por ver a apreciação coletiva da Casa. Afinal, o intuito é sanar o verdadeiro dilema em que se transformou encontrar vagas para veículos nas ruas centrais de Itabuna.

A administração do serviço ficará a cargo de uma empresa terceirizada e foi destacada, inclusive, a geração de empregos. Entre os diferenciais, a atuação da “Zona Azul” para disciplinar os espaços também nos dias e locais onde haja eventos.