Itabuna na reta final de preparativos para Coleta Seletiva do Lixo

Estão sendo finalizados em Itabuna os preparativos para a implantação do Programa de Coleta Seletiva do Lixo (Projeto Recicla Itabuna). Desde maio passado, a iniciativa vem sendo implementada no município, a partir da desativação do antigo lixão, conforme determinação do prefeito Augusto Castro.

Na sexta-feira (5), foi encerrada a etapa de mobilização e sensibilização da comunidade com a ação de panfletagem no bairro São Caetano. A ação reuniu equipes de técnicos e mobilizadores das secretarias de Promoção Social e Combate à Pobreza, Educação, Saúde, Infraestrutura e Urbanismo, Indústria, Comércio, Emprego e Renda e Governo mais o pessoal da CVR Costa do Cacau e da Biosanear.

De acordo com o cronograma da Secretaria Municipal de Planejamento (Seplan), responsável pela coordenação do Programa de Coleta Seletiva, a partir de agora as ações estarão focadas na conclusão dos preparativos para o funcionamento do galpão que abrigará o Projeto Recicla Itabuna.

Para tanto, está sendo aguardada a chegada dos equipamentos – prensas, mesas separadoras, sacos big-bags e elevador de cargas – que serão utilizados pelos 160 agentes ambientais no processo de seleção dos recicláveis.

Roteiro para agentes

Segundo o coordenador de projetos da Secretaria de Planejamento e do Projeto Recicla Itabuna, Rosivaldo Pinheiro, paralelamente à finalização da arrumação do galpão, a Seplan e demais órgãos envolvidos no Programa de Coleta Seletiva estarão mobilizados para estabelecer a dinâmica e roteiro que serão utilizados pelos agentes ambientais durante o trabalho de coleta de porta em porta nas áreas pré-estabelecidas: Avenida do Cinquentenário, Jardim Vitória, Góes Calmon, Conceição, Fátima, Califórnia e São Caetano.

“Estamos empenhados ao máximo para que de fato a Coleta seletiva em Itabuna seja implantada definitivamente ainda neste mês de novembro. A demora na chegada dos equipamentos do galpão ocasionou um certo atraso para o início do programa”, afirmou Rosivaldo Pinheiro.

Ele ressalta que, por outro lado, a comunidade se mostrou muito receptiva ao Projeto Recicla Itabuna durante as ações de mobilização que aconteceram na área central e nos seis bairros onde a Coleta Seletiva será inicialmente realizada.