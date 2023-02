Itabuna não passa pelo lanterna do Baianão

Em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Baiano, na noite desta terça-feira, o Itabuna empatou em 1 a 1 com o laterna Doce Mel. Foi o quarto jogo seguido sem vitória do Dragão do Sul, que, no entanto, parmanece do G-4.

O jogo, disputado em Camacan, foi equilibrado. O Itabuna abriu o placar no segundo tempo com a Jan Pieter, de cabeça. Mas, dois minutos depois, João Vitor acertou uma bela bicicleta e empatou para o Doce Mel.

Os últimos jogos do Itabuna nesta fase de classificação serão contra o Bahia de Feira e o Bahia. Tem que conseguir pelo menos uma vitória para garantir vaga para as semifinais do campeonato.