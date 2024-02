Itabuna não resiste à força do Bahia e perde de goleada

O Itabuna foi a Salvador para enfrentar o Bahia, líder do Campeonato Baiano e, mais do que isso, atualmente dono de um dos melhores elencos do futebol brasileiro. O resultado do jogo, realizado na noite desta quarta-feira, 7, na Fonte Nova, não teve surpresa: o tricolor deu um show de bola e ganhou de 5 a O.

No primeiro tempo, a vantagem do Bahia foi de apenas um gol, marcado por Yago Felipe numa cobrança de falta. Porém, o cenário do jogo mudou no segundo tempo quando o Bahia melhorou seu volume ofensivo; o Itabuna não resistiu e acabou levando uma goleada.

O segundo gol do tricolor de Salvador foi marcado novamente por Yago Felipe. Depois, foi a vez de Ademir, Cauly e Gabriel Xavier. O Itabuna chegou poucas vezes ao ataque, apesar do esforço de seus jogadores.

O resultado manteve o Dragão do Sul à beira da zona de rebaixamento, com seis pontos ganhos, em oitavo lugar. Nas três últimas rodadas, o time tem a oportunidade de se recuperar e subir na tabela. Seu próximo jogo será contra o Barcelona, no próximo dia 14, no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus.