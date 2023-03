Itabuna no Brasileirão e na Copa do Brasil

O Itabuna está com a agenda recheada de jogos na temporada do próximo ano. Além da Serie A do Campeonato Baiano, o time vai participar de duas competições nacionais. Ou seja, o Dragão do Sul voltou com tudo depois de passar 10 anos sem atividades.

A conquista desses novos espaços no futebol brasileiro foi conseguida pelo Itabuna graças à sua boa participação no Campeonato Baiano. O time se despediu sábado, 18, da competição ao perder para o Bahia, em Salvador, mas garantiu o terceiro lugar.

Assim, passou pelos critérios de escolha dos times para a Copa do Brasil. E vai disputar pela primeira vez a milionária competição nacional. Também foi a boa colocação no Campeonato Baiano que deu ao Dragão do Sul a oportunidade de disputar o Brasileirão da Série D.

Pênalti inventado

As semifinais do Campeonato Baiano foram encerradas neste domingo, 19, quando a Jacuipense derrotou a Juazeirense, em casa, por 3 a 0. Esse resultado classificou o time de Conceição do Jacuípe para a final da competição.

O outro finalista, Bahia, conquistou a vaga ao vencer o Itabuna, na Fonte Nova, por 4 a 1, em um jogo marcado pela péssima atuação do árbitro Bruno Pereira Vasconcelos. Ele marcou um pênalti inexistente contra o Dragão do Sul, no primeiro tempo, o que mudou o destino do jogo.

Itabuna, que tinha a vantagem do empate, pois venceu o primeiro jogo por 1 a 0, teve que mudar sua estratégia em campo. Porém, foi envolvido pelo tricolor. Tumultuado, o jogo terminou com três jogadores expulsos, sendo dois do Itabuna

Nas redes sociais, Ricardo Xavier, diretor do Dragão do Sul, lembrou que no primeiro jogo, em Camacan, o time também foi prejudicado pela arbitragem. Segundo ele, não foi marcado um pênalti cometido pelo Bahia. “Contra o apito ninguém vence”, desabafou Ricardo.

Ainda sobre o jogo de sábado, a maioria da imprensa criticou a atuação do árbitro Bruno Pereira. Quem tinha alguma dúvida sobre a inexistência do pênalti, deixou de tê-la depois que a TVE, que transmitiu o jogo, mostrou o lance por vários ângulos.