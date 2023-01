Itabuna nos últimos preparativos para dar largada na série A do Baianão

Com treino firme desde novembro, o Itabuna Esporte Clube conta as horas para estrear na elite do Campeonato Baiano 2023. O primeiro adversário a ser enfrentado será a Jacobinense, em partida marcada para 21h30min de terça-feira (10), no Estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista.

O presidente do clube, Rodrigo Xavier (Digão), falou ao Diário Bahia sobre a expectativa no retorno à série A, após um longo período batalhando pelo acesso. “A expectativa é a melhor possível, estamos nos preparando para esse momento e acreditamos que o time vai estrear com a vitória. Claro que temos que respeitar o adversário, mas nosso time está bem entrosado, teve uma boa preparação e confiamos muito em nosso técnico”, declarou.

O técnico Sérgio Araújo, que assinou a vitória do time na série B em 2022, neste ano conduziu os treinos de pré-temporada nos estádios de São João do Paraíso, Camacan e Mascote. Foram as opções enquanto o “Itabunão” não é reformado. Ele investiu na preparação física e tática e garante que o time está pronto.

“Estamos com o processo de construção bastante avançado em relação às equipes que vão participar dessa competição. Isso nos dá uma condição boa para estrear bem”, apostou.

Concentração

Já o goleiro Thiago Passos, capitão da equipe na última temporada, acredita que pode até ser uma vantagem começar com a Jacobinense, mas diz o motivo para o “azulino” entrar mais concentrado na partida. “A vantagem é que a gente conhece o estilo de jogo do treinador, mas são jogadores diferentes nesse momento”.

O volante João Neto aposta num começo de partida com o Itabuna correndo poucos riscos. “A gente tem que estudar um pouco, principalmente nos primeiros 15, 20 minutos, se vão vir com a proposta que a gente conhece ou não. Mas independente disso, temos que impor nosso jogo para conseguir o resultado”, completou.