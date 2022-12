Itabuna oferece 38 vagas de emprego nesta sexta-feira

As vagas de emprego oferecidas pelo SineBahia para Itabuna alcançam desde candidatos com ensino médio e técnico até nível superior. A maior parte das oportunidades (10) é para Operador de Telemarketing Ativo, onde não é exigida experiência.

Para ser Técnico em Enfermagem do Trabalho, basta ter conhecimentos básicos em informática e disponibilidade para viajar. Já o Operador de Máquina Costal, para atuar com máquinas agrícolas, precisa ter ensino fundamental completo e morar no município.

O candidato pode procurar o Sine (no andar superior do Shopping Jequitibá), munido dos seguintes documentos: Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade, obrigatório o uso de máscara e cartão de vacinação contra o Coronavírus , além das especificidades das vagas e comprovações diversas para o trabalho – se assim o candidato desejar (CNH, certificados, cursos, declarações etc).

O atendimento é por ordem de chegada. Veja as vagas:

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD)

EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO DE LOJA VAREJO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses com vendas varejo

01 VAGA

RECEPCIONISTA DE LABORATÓRIO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses em laboratório

01 VAGA

SUPERVISOR DE ATENDIMENTO

Ensino Médio ou Superior Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir disponibilidade total de horário

Possuir veículo

Possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

VENDEDOR DE ÓTICA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS com vendas

Possuir disponibilidade total de horário

01 VAGA

MOTORISTA ENTREGADOR

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir CNH D

01 VAGA

ASSISTENTE FINANCEIRO

Ensino Superior Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência com Excel intermediário

01 VAGA

GERENTE DE VENDAS

Ensino Superior Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Disponibilidade de viajar entre Itabuna e Ilhéus

01 VAGA

EDUCADOR SOCIAL

Ensino Médio ou Superior Completo em Pedagogia ou Educação Física

Experiência mínima de 06 meses na área

Experiência com projetos sociais ou SCFV

01 VAGA

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência com rotinas de escritório

Possuir conhecimento em Excel e Word

Salário: R$1212,00

01 VAGA

ANALISTA FISCAL

Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis ou Administração

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência com informática intermediária

Experiência com cálculos fiscais

01 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Salário: R$1.800,00

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

OPERADOR LOGÍSTICO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir CNH ‘A/B’

03 VAGAS

OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL (MÁQUINAS AGRÍCOLAS)

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Ter disponibilidade de trabalho residir em Itabuna

02 VAGAS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Curso Técnico de Enfermagem do Trabalho

Conhecimentos básicos de informática

Residir em Itabuna

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

10 VAGAS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Curso Técnico em Ar Condicionado

Experiência mínima de 06 meses na área

Habilidade com refrigeradores, lavadoras, micro-ondas, bebedouros

Residir em Itabuna

05 VAGAS