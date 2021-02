Itabuna: operação repõe lâmpadas em toda a cidade

A Prefeitura de Itabuna deu início na segunda-feira (9) a uma operação para troca de lâmpadas em toda a cidade. O superintendente de Serviços Públicos, Francisco de Sousa Lino Filho, explica que a manutenção da iluminação pública ocorre constantemente, mas neste primeiro momento foi necessário um mutirão.

“Esta tem sido uma das preocupações do prefeito Augusto Castro. Manter a cidade bem iluminada, limpa e organizada. Uma cidade iluminada dá mais segurança e tranquilidade para a população”, comenta o titular da Superintendência de Serviços Públicos, vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.

De acordo com o superintendente, quatro equipes estão divididas trabalhando dia e noite para a recuperação da iluminação. “A demanda da população estava muito grande. Por conta disso, foi elaborado um cronograma de prioridade com base nas solicitações da população”, diz Sousa.

População fiscaliza

Na segunda-feira duas equipes trabalharam nos dois extremos da cidade: bairros Califórnia, Fátima e Santa Inês, na zona norte, e área dos condomínios residenciais Jubiabá e Gabriela, na zona oeste. “Uma terceira equipe está trabalhando na reposição de lâmpadas de praças e jardins, enquanto a quarta trabalha a noite verificando as demandas espontâneas”, explicou.

Sousa pede à população para que indique locais que estão às escuras por lâmpadas queimadas, problemas nas luminárias ou braços ou denunciando atos de vandalismos. As ligações podem ser feitas para o telefone de serviço (73) 3617-4774. É muito importante que as pessoas ajudem no processo de fiscalização.