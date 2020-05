Itabuna: pacientes com sintomas respiratórios têm triagem exclusiva na S. Casa

Devido ao aumento do fluxo de atendimentos no Pronto Atendimento e à necessidade de seguir garantindo segurança, o Hospital Calixto Midlej Filho, em Itabuna, implantou um espaço exclusivo de triagem e pré-atendimento para pacientes com sintomas respiratórios. Instalado na área externa do hospital, entrou em funcionamento na tarde desta sexta-feira (29).

A diretora técnica do Calixto Midlej, a médica Lívia Mendes, explica que a triagem será usada para separação inicial de casos suspeitos. “O espaço conta com recepção, sala de espera e consultório, exclusivos para estes pacientes suspeitos. O objetivo é agilizar o atendimento, mas, principalmente, tranquilizar outros usuários para que busquem a assistência, caso precisem, sem o medo de serem contaminados com o vírus”, afirma.

Orientações

A partir de agora, pacientes que se dirigirem ao Hospital Calixto Midlej Filho com sintomas como tosse, febre, coriza, dor de garganta vão receber o primeiro atendimento no espaço. Já no Pronto Atendimento da unidade hospitalar serão mantidos os serviços aos demais pacientes.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 80% dos pacientes com Covid-19 podem ser assintomáticos e os 20% restantes devem exigir atendimento hospitalar por apresentarem dificuldades respiratórias. Desses, 5% geralmente necessitam de suporte para tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventilatório), segundo a OMS.