Itabuna perde a invencibilidade no Mário Pessoa

A sequência de vitórias do Itabuna foi encerrada na noite desta terça-feira, 24, no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, cidade vizinha. O time foi derrotado pela Juazeirense, na abertura da quarta rodada do Campeonato Baiano.

Com gol de Dadinha, o time de Juazeiro abriu o placar no primeiro tempo, quando o Itabuna estava melhor em campo. No segundo tempo, o zagueiro Jaques usou a cabeça para empatar para o Dragão do Sul.

Mas a Juazeirense voltou a ficar à frente do placar no finalzinho do jogo, em um contra-ataque com finalização de Reinaldo. Ele foi acionado na área e bateu forte, deixando em 2 a 1 o resultado da partida.

O próximo jogo do Itabuna será contra a Jacuipense, no próximo sábado, na casa do adversário. A Juazeirense, por sua vez, pega o Bahia de Feira, em Juazeiro.