Itabuna perde Dona Maria Alice

Será sepultado no final da tarde desta quinta-feira, 6, no cemitério Campo Santo, o corpo de dona María Alice Araújo que morreu hoje cedo em Itabuna, onde residia. Ela estava internada no Hospital Calixto Midlej Filho local, onde deu entrada no final do mês passado após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Maria Alice, conhecida nos meios políticos como “Dama de Ferro”, tinha 77 anos idade. Adorava os bastidores da política e comunicação. Ultimamente, apresentava um programa de variedades na Rádio Difusora Sul da Bahia.

Sua trajetória política foi marcada, principalmente, por cargos de primeiro escalão nos mandatos do saudoso Fernando Gomes, falecido há cerca de três anos. A seguir, mais informações sobre a morte da “Dama de Ferro”, em nota de pesar divulgada pala Prefeitura de Itabuna.

NOTA DE PESAR

Com muito pesar e tristeza recebi a notícia do falecimento de dona Maria Alice Pereira, 77 anos. Pessoa de muita importância na política de Itabuna, conhecida como a “Dama de Ferro”, foi vereadora, secretária municipal, coordenou inúmeras campanhas políticas de governadores, deputados, prefeitos e vereadores.

Ele se definia como mulher afável, forte, leal, determinada e atuante. Sua partida nas primeiras horas da manhã de hoje, dia 6, deixa uma grande lacuna na política itabunense e baiana.

No último dia 16, Maria Alice foi acometida por um AVC isquêmico, sendo socorrida para o Hospital de Base e em seguida transferida para o Hospital Calixto Midlej Filho, ficando por cerca de 15 dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em meu nome, em nome de minha família e das cidadãs e cidadãos de Itabuna, me solidarizo com sua a família. Neste momento de dor e tristeza, rogo a Deus,m que em sua misericórdia, a receba com muita paz e luz.

O velório será na Igreja Nossa Senhora de Fátima e o sepultamento às 17 horas no cemitério do Campo Santo.

Itabuna, 6 de março de 2025.

Augusto Castro

Prefeito