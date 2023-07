Itabuna pode ter dois times na Série A do Campeonato Baiano em 2024

De virada, o Grapiúna venceu o Juazeiro e se classificou entre os quatro times que vão disputar o título da Série B do Campeonato Baiano. Os dois primeiros colocados do quadrangular sobem para a Série A.

Assim, o município de Itabuna tem chances de ter dois representantes na elite do futebol baiano, no próximo ano. É que o Itabuna Esportes Clube já disputa a competição, tendo feito sua estreia no ano passado.

O jogo do Grapiúna, neste domingo, foi na casa do adversário, que não suportou a pressão do time itabunense, que se garantiu no terceiro lugar com 17 pontos.

O adversário do Grapiúna no quadrangular é o Jequié, com quem disputará, em dois jogos, uma vaga na final do campeonato. Se conseguir, também estará na Série A, um feito inédito na curta história do clube.