Itabuna pode ter eleição suplementar

Mesmo com a candidatura impugnada pelo Justiça Eleitoral, o prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, está no jogo pela reeleição. Porém, se vencer, o município passará a viver uma instabilidade política, com a possibilidade de eleição suplementar.

Sobre isso, o advogado Alah Góes falou agora há pouco ao Diário Bahia. Segundo ele, caso Fernando perca o último recurso no Supremo Tribunal Federal cai a chapa toda. E Itabuna, por conta disso, terá eleição suplementar.

Alah Góes, que é espelista em legislação eleitoral, lembrou que caso idêntico ocorreu em Camamu, com Ioná Queiroz. Um efeito suspensivo manteve a prefeita no cargo até a decisão final, quando foram anunciadas novas eleições no município.

Fernando Gomes disputa a eleição em Itabuna com mais 10 candidatos. Pelas últimas pesquisas registradas no TRE, ele figura entre os quatro primeiros. Os outros com chances de eleição são Augusto Castro, Capitão Azevedo e Antônio Mangabeira.