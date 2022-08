Itabuna praticamente com a mão na taça da Série B

O Itabuna só precisa de um empate no segundo jogo com a Jacobinense para sagrar-se bi-campeão da Série B do Campeonato Baiano. Hoje, 31, no primeiro confronto, o azulino ganhou de 2 a 1, em Ipiaú, onde é o seu mando de campo.

Com este resultado, Itabuna pode até perder com um gol de diferença, na grande final, e assim levar a decisão para os pênaltis. O jogo será no próximo domingo, na Barradão, em Salvador, já que o estádio da Jacobinense está interditado.

Melhor em campo, o Itabuna abriu o placar no primeiro tempo. E botou 2 a 0 no segundo, mas logo depois o adversário reagiu e diminuiu a vantagem. O Dragão do Sul foi melhor em campo durante todo o jogo, mostrando assim a sua boa fase.