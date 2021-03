Itabuna: prefeito acata “lockdown” e anuncia hospital de campanha

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), garantiu a instalação de um hospital de campanha com 35 leitos clínicos e de UTI e também assegurou que irá seguir a ampliação das medidas restritivas por mais dois dias, seguindo o que determina o novo Decreto Estadual, assinado pelo governador Rui Costa.

“Nossos hospitais chegaram à ocupação máxima. Por isso, vamos instalar um hospital de campanha com novos 35 leitos clínicos e de UTI para ajudar no enfrentamento da Covid”, garantiu Castro.

Segundo o prefeito, as medidas são necessárias diante do avanço da doença provocada pelo coronavírus. “Estamos preocupados com a atividade econômica, mas principalmente com a vida de nossa gente, sabemos que o remédio é amargo, nenhum gestor gosta de ter que tomar medidas duras, mas nesse momento temos que buscar evitar o colapso na nossa rede de saúde e salvar vidas”, disse o prefeito.

Novos protocolos de segurança

O último estudo epidemiológico da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), divulgado na última quinta-feira (25), aponta que em Itabuna houve o crescimento de 13,01 por cento de novos casos da Covid. “Somos o segundo município em número de óbitos, com ocupação em 100 por cento em leitos clínicos e de UTIs; neste final de semana, onze pacientes aguardavam na UPA por regulamentação para ser internados”, revelou a secretária de Saúde, Lívia Mendes.

A secretária disse que o prefeito Augusto Castro pediu que se busque novos procedimentos de segurança para que se possa reduzir as medidas restritivas. “Vamos discutir com os segmentos da sociedade novos procedimentos e aplicar para que na quarta as atividades retornem com mais segurança”, afirmou a secretária de Saúde.

O presidente da CDL, Carlos Leahy, se disse surpreso com a decisão do governador de ampliar as medidas restritivas; porém, o prefeito Augusto Castro garantiu que junto com a equipe de enfrentamento à Covid, vão estudar novas medidas protetivas que serão aplicadas no comércio de Itabuna e para que após essas 48 horas o setor volte a funcionar com mais segurança.

“Muitos comerciantes não foram informados sobre esse novo decreto do governador, o prefeito fez contato com a gente e se mostrou bastante preocupado e nos garantiu que novos procedimentos de segurança serão adotados, para que na quarta o comercio volte a funcionar”, confirmou Leahy.