Itabuna: Prefeito Augusto Castro decreta Situação de Calamidade Pública no município

Devido às incessantes chuvas que atingem Itabuna, desde o último dia 24, com média pluviométrica em pouco menos de 24 horas de 107 mm e ultrapassando 301 mm no registro mensal, provocando destruição de vias, casas e desabrigando milhares de pessoas, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, resolveu decretar na tarde de hoje, dia 26, “Situação de Calamidade Pública”.

As chuvas aumentaram o nível do Rio Cachoeira em mais de cinco metros atingindo as comunidades ribeirinhas e também residências e estabelecimentos comerciais no centro da cidade e diversos bairros. Segundo cálculos preliminares da Defesa Civil do Município, aproximadamente 1,5 famílias estão desabrigadas ou desalojadas. Muitas se encontra em escolas municipais, no Parque de Exposições Antônio Setenta, faculdades e casas de amigos e parentes.

A Prefeitura de Itabuna montou um grupo de ação com diversas secretarias, fundações e apoio de voluntários, que contam com o suporte do 4º Grupamento de Bombeiros Militares, Defesa Civil e Guarda Civil Municipal prestando assistência e removendo famílias de locais invadidos pelas águas do Rio Cachoeira. Pelo menos 20 bairros foram atingidos.

O Decreto, que passa a valer a partir de hoje, dia 26, também estabelece que ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos.

Nesta tarde a cheia parece refletir com a diminuição das cheias no Bairro Conceição. Nas ruas Duque de Caxias, Catucicaba e Felix Mendonça. Mas as indicações são de mais chuvas.