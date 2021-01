Itabuna: prefeito, vice e vereadores iniciam mandatos

Uma verdadeira festa da democracia concretizou dia 1º de janeiro de 2021, em Itabuna, o resultado da eleição ocorrida no dia 15 de novembro de 2020. Em solenidade no Teatro Municipal Candinha Doria, tomaram posse os 21 vereadores para o exercício 2021-2024, assim como o prefeito Augusto Castro (PSD) e o vice-prefeito Enderson Bruno dos Santos (Guinho)/Cidadania. Também definida e eleita a Mesa Diretora que estará à frente dos trabalhos na Câmara Municipal.

A presidência estará a cargo do administrador de empresas Erasmo Ávila (PSD), referendado por 17 dos novos edis. Ele reafirmou, diante da sociedade ali amplamente representada, “o compromisso de que a Casa estará à disposição de tudo que for favorável para o desenvolvimento do município”.

“A partir do momento que me elegi, entendi que dentre os novos a gente poderia ter uma oportunidade, com a experiência política e de liderança que temos. Os parceiros acharam por bem me colocar neste desafio e recebo com humildade, não me envaideci em nenhum momento. A Câmara não precisa só de um presidente; precisa que todos pensem juntos em projetos para a cidade”, declarou.

O primeiro vice-presidente é Sivaldo Reis (PL). Na segunda vice-presidência, Francisco Gomes dos Santos Filho (PSD); como primeiro-secretário, foi empossado Israel Alves Cardoso (PTC); na segunda secretaria, Luiz Alberto do Nascimento Roza (DC); o terceiro secretário é o edil reeleito Francisco Edes Batista (Republicanos)

Variedade de perfis

O ex-presidente do Legislativo, Ricardo Xavier (Cidadania), conduziu a solenidade de posse e chegou a ser empossado como um dos reeleitos. Ele deverá, porém, ser desincompatibilizado do cargo segunda-feira (04), porque fará parte do Executivo. Por isso, deverá ser conduzido ao cargo o suplente Marcelo Souza. Ainda entre os reeleitos, Alex Alves de Melo (“Alex da Oficina”)/PTC e Ronaldo Geraldo dos Santos (Ronaldão)/PL.

O grupo de empossados tem como única mulher a servidora pública Wilmaci de Oliveira (Wilma)/PCdoB, que pretende defender bandeiras relevantes para o público feminino – maioria entre os eleitores.

O mais jovem da Casa é Danilo Freitas Santos (PSL), aos 26 anos. Ele foi batizado na urna como “Danilo da Nova Itabuna” e manifestou a alegria de ver a renovação na Câmara e perceber entre os pares um legítimo compromisso com a cidade .

Completa o rol de empossados, por ordem alfabética, os seguintes nomes – cujos perfis serão melhor publicizados daqui por diante: Adão Lima (PSB); Antonio Félix do Nascimento (“Piçarra”)/Solidariedade; Cosme Oliveira Rosa (PMN), apresentado como “Cosme Resolve”; Fabrício Dias da Silva (“Pancadinha”)/PMN; Gilson Souza de Jesus (PL); José Boaventura (“Kaiá da Saúde)/Avante; José Devaldo dos Santos (“Nem Bahia)/PP; Manoel Porfírio (PT); Solon Pinheiro (Solidariedade); Wanderson O. Leone (“Dando Leone”)/PDT.