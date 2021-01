Itabuna prepara a execução do Plano Municipal de Vacinação contra Covid- 19

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, pretende vacinar grupos prioritários contra o novo coronavírus, tão logo receba os lotes dos imunizantes Coronavac da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). A vacina foi aprovada para uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no domingo.

O Plano de Vacinação do município prevê que sejam imunizados inicialmente profissionais de saúde, em especial quem trabalha em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) que tratam pacientes com a doença, UPA 24 Horas e ambulatórios de atendimento à Covid 19.

De acordo com o Departamento de Vigilância a Saúde os quantitativos serão definidos depois da chegada das doses. O grupo a seguir de pessoas a serem vacinados será idosos, com idade acima de 75 de anos, preferencialmente aqueles que vivem em asilos e casas de permanência.

A vacinação dos itabunenses é motivo de preocupação do prefeito Augusto Castro, desde que asssumiu o cargo no dia 1º. Por diversas vezes ele manteve contato com o Instituto Butantan, em São Paulo, em busca de informações sobre a vacina produzida pelo centro de pesquisas em conjunto com a chinesa Sinovac.

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes, disse que na Rede da Atenção Básica há 30 salas de vacina aptas ao trabalho de imunização das pessoas, que funcionam satisfatoriamente de acordo com o calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Essa será a estrutura utilizada para vacinação contra o Covid-19, além das vacinações nas unidades de sáude para vacinar os profissionais.

Além disso, a Rede de Frios sob a coordenação da enfermeira Camila Brito, é bem estabelecida e conta com todo o suporte de equipamentos e de profissionais para deslanchar o Plano Municipal de Vacinação. No local, são armazenadas vacinas e outros imunobiológicos.