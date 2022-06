Itabuna prepara comemoração para Dia Mundial do Meio Ambiente

A Fundação Marimbeta (Sítios de Integração da Criança e do Adolescente) preparou uma programação totalmente especial para comemorar, com os estudantes atendidos nas quatro unidades, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Celebrada no dia 5 de Junho, a data foi instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de conscientizar a população mundial sobre a importância da preservação do meio ambiente.

As atividades da Fundação Marimbeta, com início nesta quarta-feira, dia 1º, se estenderão até sexta-feira, dia 3. A presidente Cilene Nascimento ressalta a importância de adultos e crianças se tornarem agentes ativos da preservação e valorização do meio ambiente. Ela reforça que cada unidade trabalhará a temática do meio ambiente, mas com diferentes abordagens.

Temas para refletir

O Sítio 1, que fica no bairro Antique, por exemplo, terá na quarta e quinta-feira, dias 1º e 2, a partir das 13h30min, uma programação voltada para o tema “Cuidar do Meio Ambiente é tarefa de todos”. Os Sítios 2 e 3, dos bairros Fonseca e São Pedro, respectivamente, se prepararam para quinta-feira, dia 2, com os temas “Meio Ambiente” e “Cuidar do Meio Ambiente é cuidar da vida”. No Sítio 2 a programação especial começa às 8h30min enquanto no Sítio 3, às 13h30min.

Já no Sítio 5, no bairro Nova Ferradas, as atividades serão nos dias 1º, 2 e 3, pela manhã e à tarde, com foco na temática “O meio ambiente pede socorro”. As atividades serão diversas em cada unidade, passando por rodas de capoeira, palestras, gincanas ecológicas, premiações das melhores frases sobre conscientização ambiental, distribuições de cartilhas sobre coleta seletiva, apresentações musicais e plantio de mudas de essências florestais e frutíferas.