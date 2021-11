Itabuna prepara novos investimentos em transporte, saúde e infraestrutura

O prefeito Augusto Castro anunciou quarta-feira (17) uma série de investimentos nas áreas de transporte público, saúde e infraestrutura que serão realizados em Itabuna nos próximos meses. Em relação ao Sistema de Transporte Coletivo, que atualmente opera com cerca de 50 ônibus, informou um reforço de mais 20 veículos.

“No ano passado, Itabuna viveu um verdadeiro caos no transporte público durante 11 meses. Logo quando assumi, a Prefeitura conseguiu restabelecer esse serviço. Mas, sabemos que ainda não é o ideal. Por esse motivo, solicitei à Secretaria de Transportes e Trânsito um estudo de viabilidade para ampliar a oferta de novas linhas”, explicou.

O prefeito fez questão de lembrar que o transporte público opera em Itabuna com uma das menores tarifas do estado, R$3,70. “A Prefeitura de Itabuna está subsidiando, arcando com parte financeira deste serviço para que possamos manter o transporte vivo na cidade. É fato que a crise do transporte público ocorre em todo o Brasil. Mas, a Prefeitura está fazendo a sua parte para que novas linhas cheguem onde a população precisa”, acrescentou.

Augusto lembrou que recentemente apresentou um projeto ao secretário Nacional de Saneamento do Ministério de Desenvolvimento Regional, Pedro Maranhão, visando investimentos em saneamento básico. “Há mais de 50 anos Itabuna não recebe investimentos pesados nesta área”, salientou o prefeito.

Novidades no Base

Segundo ele, investimentos em infraestrutura seguirão a todo vapor, por meio da Superintendência de Serviços Públicos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo. “Hoje estamos com recursos e toda estrutura necessária para a operação tapa-buracos. Neste momento, foi paralisada por conta das chuvas. Mas temos, inclusive, uma frente liderada pela Siurb e Emasa que tem trabalhado em parceria para chegar em todos os bairros”, informou.

O projeto do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães que prevê nova estrutura física e ampliação da unidade também foi sinalizado pelo prefeito Augusto Castro. “Trata-se de um hospital que foi construído nos anos 90. E, de lá para cá, não recebeu nenhuma adequação, ampliação, modernização e reforma”, comentou. O prefeito Augusto Castro disse que será um novo Hospital de Base.

Ele aproveitou para agradecer ao deputado federal Paulo Magalhães (PSD-BA), que disponibilizou uma emenda parlamentar de R$ 2,5 milhões para a obra de requalificação do Hospital de Base. Ao finalizar, o prefeito lembrou da reforma do Centro Médico Pediátrico de Itabuna (CEMEPI) também viabilizada com a ajuda do deputado por meio de uma emenda no valor de R$600 mil.

“Até o final do ano, Itabuna terá novamente em pleno funcionamento unidades hospitalares e de saúde para diferentes perfis de pacientes. Como por exemplo, o Cemepi, a Maternidade Mãe Pobre, e a continuidade do atendimento materno-infantil, ‘portas abertas’, no Hospital Manoel Novaes”, encerrou.