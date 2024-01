Itabuna promove capacitação para profissionais de Enfermagem que atuam com vacinação l

‍

A Rede de Frio do Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar a partir desta terça, dia 30, até quinta-feira, dia 1º, uma capacitação para atualização dos 60 profissionais de Enfermagem que atuam na área de imunização no município. O curso vai acontecer na sala 405 da Faculdade UNEX, das 8 às 17 horas.

A capacitação, com carga horária de 30 horas, tem como principal objetivo melhorar a qualidade no procedimento de trabalho em sala de vacinação, esclarecer as mudanças e a introdução da nova vacina no Calendário de Imunização e ressaltar a importância da vacina contra a Covid-19.

De acordo com a Coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, enfermeira Camila Silva Brito, entre as principais mudanças estão as vacinas contra a dengue em crianças e adolescentes e a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 para crianças menores de cinco anos.

Teoria e prática

Segundo ela, outro ponto de abordagem do treinamento serão as metodologias adotadas nos procedimentos que atribuam maiores responsabilidades aos enfermeiros na sala de imunização.

“O treinamento é uma forma de educação permanente, maneira do profissional de saúde revisitar seu processo de trabalho e aperfeiçoar seu conhecimento, além de aprimorar o atendimento aos usuários das unidades de saúde, priorizando a qualidade e a satisfação da população”, afirmou.

O treinamento será dividido entre aulas teóricas e práticas e BGC e será ministrado pelos instrutores Camila Silva Brito, coordenadora da Rede Frios, Jéssica Braga, José Vitor Evangelista e Vanessa Lemos, do Grupo Técnico de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde.