Itabuna promove Dia D de vacinação contra o sarampo e gripe

Diante da baixa procura das pessoas por doses de imunizantes contra o vírus Influenza (gripe) e contra o sarampo, a Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar no próximo sábado, dia 30, o Dia D de vacinação. A ação acontece em todas as Unidades Básicas e de Saúde da Família e no Centro de Saúde de José Maria de Magalhães Neto, antigo Sesp, das 8 às 16 horas.

No sábado, serão vacinados contra Influenza, todos os grupos, dentre eles; crianças de seis meses a menores de 5 anos, puérperas, profissionais de salvamento, trabalhadores de saúde, idosos acima de 60 anos, gestantes, portadores de doenças crônicas e deficiências permanentes, profissionais do sistema prisional, e professores de rede pública ou privada.

Já a tríplice viral, que inclui o sarampo, rubéola e caxumba, será aplicada nos trabalhadores de saúde, que fazem parte da primeira fase, e crianças de seis meses a menores de 5 anos, que é o público da segunda fase. A orientação é que as pessoas se vacinem para prevenir doenças.

A campanha nacional começou no dia 4 de abril e foi motivada pelo crescente número de casos do sarampo no Brasil. Somente em 2021, foram 668 ocorrências . “Esse tipo de campanha, é sempre realizada quando há um desajuste epidemiológico no país”, alertou, a coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Camila Brito. A campanha segue até o dia 3 de junho. Para tomar o imunizante é necessário levar o RG e cartão de vacina.

Até agora, Itabuna recebeu 36.280 doses do imunizante contra a Influenza e 15 mil doses contra o sarampo e demais doenças virais. “É fundamental que os idosos tomem a vacina contra a gripe, pois todos os anos circula um vírus diferente”, orientou Camila Brito. A vacina protege as pessoas contra as variantes H1N1, H3N2 e Influenza B.