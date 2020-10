Itabuna prossegue com cadastro para ID Jovem

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS)/Divisão da Juventude de Itabuna informa que permanece emitindo e atualizando a Identidade Jovem (ID Jovem) – carteira digital que garante uma série de benefícios a pessoas cuja renda familiar seja inferior a dois salários mínimos.

Para fazer a Identidade Jovem, basta se dirigir à sede da SAS ou nos CRAS (Centros de Referência em Assistência Social). Vale ressaltar que o cadastro também pode ser feito através do site www.juventude.gov.br/idjovem ou pelo aplicativo ID JOVEM 2.0.

Meia-entrada

Esse é um documento de identificação de uso pessoal (no formato digital), com o objetivo de conceder uma série de benefícios para os jovens. Quem possuir este documento poderá ter acesso, por exemplo, em todo o país, à meia-entrada no cinema, teatro, em shows e eventos esportivos.

Para ter acesso ao ID Jovem, é preciso ter entre 15 e 29 anos, sendo estudante ou não; estar inscrito no CadÚnico com NIS ativo e com informações atualizadas há pelo menos dois anos; possuir renda familiar de até dois salários mínimos.