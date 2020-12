Itabuna: provedor da Santa Casa tem alta do Hospital Calixto

Ao som do hino do Flamengo, time do coração, o provedor da Santa de Misericórdia de Itabuna, o professor e advogado Francisco Valdece Ferreira, recebeu alta médica do Hospital Calixto Midlej Filho, nesta sexta-feira (18). O provedor estava internado na unidade hospitalar há mais de um mês e vai concluir o tratamento em casa, ao lado da família.

O provedor foi recebido com aplausos de familiares, amigos e funcionários da instituição, que também cataram o hino do Flamengo. Em seguida, fizeram uma oração. Bem humorado, perguntou qual dia o time do coração jogaria. “Se a partida for hoje, vai vencer por 3 a 0, se amanhã também será 3 a 0. Esse também será o placar se a partida ocorrer no domingo”, brincou.

Na saída, muito emocionado, Valdece recebeu, das mãos da diretora técnica do Hospital Calixto Midlej Filho, a médica Lívia Mendes, um certificado de etapa vencida do novo coronavírus. Ele agradeceu a Deus pela chance de ter conseguido sobreviver à doença. Agradeceu ainda pelas orações e palavras de apoio.

Francisco Valdece chegou a ficar entubado, entre os dias 12 de novembro e 14 de dezembro, em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No último dia 14, ele deixou a UTI e passou para um leito de enfermaria, onde permaneceu até hoje. De acordo com a diretora técnica do HCMF, o provedor vem apresentando evolução diária no quadro de saúde e, por isso, recebeu alta médica.