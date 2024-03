Itabuna publica decretos que criam comissões para debates sobre reforma do PDDU e Mobilidade Urbana

A Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria de Planejamento (SEPLAN), acaba de criar duas comissões para revisar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e criar o Plano de Mobilidade Urbana. Os decretos foram publicados na edição do Diário Oficial do Município do dia 8 de março.

A expectativa da gestão do prefeito Augusto Castro (PSD) é que as comissões sejam instaladas até sexta-feira, dia 15, tendo em vista a melhoria do planejamento urbanístico da cidade, segundo o secretário de Planejamento, José Alberto de Lima Filho.

Ele explicou que na revisão do PDDU será mapeado o que vai ser prioritário para moradia e instalação de indústrias, por exemplo. “Agora será feito um raio-x dos recursos que vão concretizar a Agenda 2030 para o desenvolvimento urbano”, disse José Alberto.

Além da revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano será criado o Plano Municipal de Mobilidade com o objetivo de mapear as vias públicas e traçar metas para um trânsito mais fluente e seguro para pedestres, ciclistas, motoristas de ônibus, caminhões e carros e motociclistas visto que Itabuna atualmente necessita ser mais sustentável e ter mais acessibilidade, principalmente em horários de pico.