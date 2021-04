Itabuna quer mulheres boas de tiro na Guarda Municpal

Quatorze mulheres que integram a Guarda Civil Municipal de Itabuna participaram na última sexta-feira, dia 16, de um curso básico de tiro com o objetivo de oferecer segurança, confiança e preparo técnico. Além disso, receberam orientação sobre os fundamentos do tiro e manuseio de armas.

A secretária municipal de Ordem e Segurança Pública, Mariana Alcântara, explica que o treinamento permite às GCMfem adquirir maior familiaridade com o uso e as circunstâncias relacionadas às armas de fogo. “Essa é uma das principais etapas no processo de fortalecimento da Guarda Civil de Itabuna, que segue todos os trâmites legais”, afirma.



A titular da Secretaria Municipal de Ordem e Segurança Pública (Sesop) explica que 14 agentes integram o quadro feminino da Guarda Civil Municipal, desde 2013. Contudo, jamais tiveram a oportunidade de participar de curso e treinamento desta natureza.

“A meta é estender esse treinamento para todos os integrantes da GCM, para fortalecer as ações da instituição. Começamos pelas mulheres, porque temos uma comandante na Guarda Civil de Itabuna e nada mais justo do que dar oportunidade a essas pessoas”, lembra Mariana Alcântara. A GCMfem Roseane Santos Silva é a primeira mulher a comandar a Guarda Civil Municipal.



De acordo com a secretária, o treinamento está sendo ministrado pelo Núcleo Educacional da Guarda Civil Municipal, que é vinculada à Secretaria de Segurança e Ordem Pública. A coordenação está sob a responsabilidade do guarda-civil Valdir Francisco, enquanto a instrução está a cargo de Menades Mercês e Fábio Pinheiro.



ARMAS



A aula teórica aconteceu nas dependências da Sesop, na estação de passageiros do antigo Aeroporto Tertuliano Guedes de Pinho, no bairro Lomanto. A prática de tiro foi no Clube de Tiro numa pedreira na rodovia BR-101.

Outra novidade anunciada pela secretária Mariana Alcântara se refere à chegada de novas armas adquiridas pela Prefeitura de Itabuna para a Guarda Civil Municipal. Um total de 45 pistolas e nove carabinas chegarão em três etapas. A primeira está agendada para este mês.



“Esse armamento vem fortalecer as ações da Guarda Civil de Itabuna. Para isso, estamos buscando capacitar nossos profissionais num trabalho planejado que conta com o apoio do prefeito Augusto Castro”, conclui a titular da Sesop.