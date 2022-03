Itabuna reabre Cemepi nesta quinta

O Centro Médico Pediátrico de Itabuna (CEMEPI), na Avenida Nações Unidas, será reaberto nesta quinta-feira (17), às 9 horas, pelo prefeito Augusto Castro. A unidade hospitalar passou por uma reforma na estrutura física, que inclui a ampliação da sala de espera, agora com 50 lugares, e ganhou um ambiente climatizado.

O Cemepi terá dois consultórios para atender crianças com sintomas da Covid-19 e gripe H1N1. Já os leitos da enfermaria saltaram de 36 para 42. Também vai oferecer serviços de imagem, a exemplo de radiologia e ultrassom, fisioterapia e um espaço anexo para a realização de exames laboratoriais.

Desde a campanha política, lembra a assessoria, o prefeito Augusto Castro vem defendendo investimentos em saúde pelo papel de Itabuna como município polo nesse setor. “Nossa cidade é referência e polo em serviços de saúde. Na campanha assumimos o compromisso de cuidar das pessoas e é isso que estamos fazendo”, citou Castro.

Média complexidade

A secretaria municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, afirmou que a unidade vai atender urgência e emergência 24 horas. “O CEMEPI foi contratualizado e terá internamento de média complexidade. Em casos mais graves, será pedida a transferência para o Hospital Manoel Novaes”, disse a secretária.

As obras de reforma e modernização do hospital pediátrico tiveram um aporte de R$600 mil, por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Paulo Magalhães (PSD-BA) fruto de um convênio da Secretaria Municipal de Saúde.