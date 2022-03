Itabuna reabre Hospital Cemepi com ampliação das instalações

O Centro Médico Pediátrico de Itabuna (CEMEPI), na Avenida Nações Unidas, completa 54 anos e foi reaberto na quinta-feira (17), pelo prefeito Augusto Castro. A unidade, que a partir de agora vai oferecer atendimento 24 horas integralmente pelo SUS por meio de convênio com a Prefeitura, passou por uma reforma na estrutura física.

Entre as mudanças, a ampliação da sala de espera, agora com 50 lugares, e um ambiente climatizado. O Cemepi terá dois consultórios para atender a crianças com sintomas da Covid-19 e gripe H1N1. Já os leitos da enfermaria saltaram de 36 para 42. Também vai oferecer serviços de imagem, a exemplo de radiologia e ultrassom, fisioterapia e um espaço anexo para a realização de exames laboratoriais.

“Essa foi uma luta de muitos anos. Deputado estadual consegui viabilizar recursos para manutenção deste equipamento. Quando candidato a prefeito, fiz promessa na campanha que hoje é realidade. Isso é motivo de muita alegria. Desde o início do meu mandato, me comprometi em fazer a diferença em Itabuna, principalmente na área da saúde”, comentou o prefeito Augusto Castro.

Ele destacou a importância do hospital pediátrico para a história do município. “Itabuna é referência em saúde e estamos investindo pesado nesse setor, mudando a realidade. Mais uma prova disto é a entrega deste equipamento moderno e humanizado que ainda conta com um anexo gripário para urgência e emergência”, falou.

A solenidade contou com a presença do deputado federal Paulo Magalhães (PSD-BA), considerado o padrinho do CEMEPI. Ele destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 600 mil para as obras de reforma e modernização do hospital. “Cumprir mais um compromisso da minha relação com o prefeito Augusto Castro e o povo de Itabuna”, afirmou.

“O prefeito sinalizou o CEMEPI primeiro por considerar que esse hospital é um símbolo da pediatria em Itabuna. Novos recursos ainda virão. Vamos equipar todo CEMEPI. Não vai faltar uma área deste hospital sem novos equipamentos, pois é assim que eu quero nortear a minha relação com Itabuna”, ressaltou.

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, externou sua satisfação ao frisar que Itabuna passa a contar com mais uma porta de entrada para o atendimento pediátrico. “Hoje é um dia para comemorar. O sonho do prefeito Augusto Castro está sendo realizado. Continuaremos trabalhando para cada vez mais organizar a saúde, ter atendimento de qualidade e acima de tudo humanizado”, sentenciou.

O médico João Otávio Macêdo, escolhido pelo corpo clínico do hospital para lembrar fatos da história do CEMEPI, fez uma justa e merecida homenagem a duas médicas que fizeram parte da fundação do hospital: as saudosas Drª Zina Macêdo e Drª Lícia Mastique.

Segundo ele, em julho de 1968 quatro pediatras tiveram a iniciativa de fundar o antigo IPEPI: os médicos Alberto Lessa, João da Silva Monteiro, Antônio Fábio Dantas e Jacynto Cabral de Souza. Foram eles que convidaram Zina para integrar o corpo clínico assim que concluiu a Residência Médica, em fevereiro de 1970. Tempo depois Drª Lícia também foi incorporada ao IPEPI”.

A médica Suzana Mastique, filha de Drª Lícia Mastique e também médica do CEMEPI, lembrou que este era o sonho da mãe dela e de todo corpo clínico do hospital. Ver o CEMEPI reaberto, oferecendo atendimentos na área de pediatria”.

Presente na unidade, acompanhando o atendimento médico do sobrinho, dona Marizete Santos Nascimento, moradora do Bairro São Caetano, estava feliz. “Fiquei muito satisfeita com o resultado. Está tudo muito mais bonito, moderno e o melhor, com atendimento de qualidade”, concluiu.

Média complexidade

A secretaria municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, afirmou que a unidade vai atender urgência e emergência 24 horas. “O CEMEPI foi contratualizado e terá internamento de média complexidade. Em casos mais graves, será pedida a transferência para o Hospital Manoel Novaes”, disse a secretária.

As obras de reforma e modernização do hospital pediátrico tiveram um aporte de R$600 mil, por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Paulo Magalhães (PSD-BA) fruto de um convênio da Secretaria Municipal de Saúde.