Itabuna realiza Pré-Jornada Pedagógica em preparação para o ano letivo

Para garantir o bom desempenho da Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2023, cujas aulas começam dia 2 de março, a Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria Municipal da Educação (SEDUC), realiza a Pré-Jornada Pedagógica. O evento reúne coordenadores e gestores escolares no Teatro Candinha Dória.

A Pré-Jornada preparatória começou nesta quinta-feira, dia 23, e termina amanhã, dia 24. Tem como objetivo preparar toda equipe da área da educação para a Jornada Pedagógica 2023, que terá será realizada nos dias 27, 28 e 1º de março.

O secretário municipal da Educação, Josué Brandão Júnior, disse que o objetivo desse encontro é um aquecimento para início do ano letivo. “Isto, para que os professores tenham condições de ensinar e os alunos as condições de aprender”, resumiu.

“Nós temos várias ações envolvendo o diálogo com nossas equipes de professores, gestores e coordenadores, inclusive teremos a participação de professores de outros municípios para explorar o tema: O processo Histórico-crítico”, acrescentou.

Ainda segundo o secretário, “esse tema é recorrente da nossa secretária. É uma opção pedagógica de intervenção do professor e aluno, visando com que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de Itabuna melhore progressivamente, pois, é uma meta não só da cidade, mas do Brasil. O município precisa da nossa contribuição para esse crescimento”, explicou.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é um indicador nacional para medir a qualidade de aprendizagem e desempenho escolar. A partir desses dados, os municípios podem obter melhorias no ensino fundamental e no ensino médio.