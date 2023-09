Itabuna realizará Mutirão de Odontologia para pacientes cadastrados pelo município

A partir do próximo sábado, dia 16, e nos próximos dois sábados seguintes, dias 23 e 30 de setembro, a Prefeitura de Itabuna, por meio do Centro de Especialidades Odontológicas (ODONTO CENTRO) da Secretaria Municipal de Saúde, realizará três dias de Mutirão Odontologia para pacientes já cadastrados pelas unidades de saúde.

O ODONTOCENTRO é a unidade responsável pelos atendimentos odontológicos de média e alta complexidade, ou seja, aqueles procedimentos não são realizados nos postos de saúde. Nesse sentido, o mutirão será voltado para pacientes que tem demandas de maior gravidade para casos de cirurgia oral (simples ou complexa).

O fluxo se dará da seguinte forma: os pacientes que estão sendo triados nos últimos dias nas Unidades Básicas e de Saúde da Família e que estão apresentando casos mais graves ou com necessidade de intervenção cirúrgica, serão direcionados para o mutirão que vai realizar média de 100 atendimentos por dia.

É importante ressaltar que esses pacientes são provenientes da demanda reprimida, ou seja, que já se encontram na fila de espera disponibilizada nos postos de saúde, pois o objetivo do mutirão é reduzir o tempo de espera de usuários com demandas mais urgentes.

A partir desta semana, a ODONTOCENTRO estará entrando em contato com os pacientes triados para marcar a data e horário do atendimento. Por isso, é importante que o paciente esteja com seus dados cadastrais atualizados nas unidades de saúde, especialmente, o telefone de contato que pode ser atualizado no próprio posto.

O supervisor de Odontologia da Secretaria Municipal de Saúde, Maurício Porto, destaca ainda que aqueles pacientes que necessitarem de acompanhamento pós-mutirão serão acolhidos pela rede para dar prosseguimento à assistência.

“Os pacientes que forem submetidos aos procedimentos cirúrgicos terão um segundo momento para retirada dos pontos, bem como para avaliação da cirurgia e serão assistidos ou nos respectivos postos de saúde ou no próprio ODONTO CENTRO”, afirmou Porto.

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, reitera que o objetivo da ação da gestão do prefeito Augusto Castro (PSD) é promover mutirões para que a população tenha acesso de forma mais rápida e eficaz aos serviços públicos de saúde.

“O prefeito Augusto Castro nos tem motivado diariamente para que possamos ofertar uma saúde melhor a cada dia, promovendo o acesso da população aos serviços de saúde, com atendimentos humanizados. O ODONTOCENTRO dispõe de profissionais de Odontologia excelentes que oferecem serviços com o devido zelo aos pacientes”, finalizou.