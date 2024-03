Itabuna rebaixado, e Barcelona classificado no Campeonato Baiano

O Itabuna perdeu de 2 a 0 para o Vitória na última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano, na tarde deste domingo, 3, no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. E foi rebaixado juntamente com o Bahia de Feira. Resta agora à torcida do Dragão do Sul a esperança de que o time ganhe reforços para ter um melhor desempenho na Série D do Brasileirão.

Os resultados negativos desde o início da temporada comprovaram que o Itabuna não conseguiu formar um elenco competitivo. Tanto é que em 27 pontos disputados no Baiano, conseguiu apenas seis. Só ganhou um jogo. E o pior: em sua primeira participação na Copa do Brasil, levou uma goleada histórica, de 8 a 0, do Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro.

Barcelona

Ao contrário do Dragão do Sul, o Barcelona de Ilhéus brilhou no Campeonato Baiano. Perdeu nesta última rodada da competição por 1 a O para o Atlético, em Alagoinhas. Mesmo assim, conseguiu se classificar para a fase semifinal, com 16 pontos.

Os outros semifinalistas são Jequié, Bahia e Vitória. Cada um fará dois jogos em disputa de uma vaga na final. O Barcelona enfrentará o Vitória, enquanto que o Jequié pegará o Bahia.

A rodada inicial, de acordo com a tabela, será no próximo sábado, dia 9, em Ilhéus e Jequié. Portanto, os times da capital vão decidir em casa a classificação para a final do campeonato.