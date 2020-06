Itabuna recebe 15 respiradores para o Hospital de Base

O Secretário de Saúde do estado, Fábio Vilas-boas, informou agora há pouco, em áudio, que 15 respiradores serão instalados ainda hoje no hospital de Base de Itabuna. Os aparelhos, segundo ele, já estão na cidade.

A seguir, na íntegra, as informações de Fábio Vilas-boas.

— Pessoal, hoje é quarta-feira, dia três de junho. Acabamos de entregar no Hospital de Base, 15 respiradores pulmonares que haviam sido prometidos. Eles já foram entregues. Eu espero que ao longo do dia de hoje a Prefeitura já abra vinte leitos novos de UTI, conforme combinado com o secretário, com o prefeito e que dessa forma nós possamos ampliar ainda hoje quarta-feira a oferta de leitos de UTI para Itabuna e Região — adiantou o secretário.

Itabuna, lembrou Fábio Vilas-boas, figura entre as cidades baianas que mais preocupam o governo do estado. Isso em função do alto índice de transmissão do Coronavírus no município. Já são 1.000 casos notificados aqui até o momento, e o número de mortes se aproxima de 40.