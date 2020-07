Itabuna recebe 20 mil novos testes para Covid-19

A Secretaria de Saúde de Itabuna adquiriu cerca de 20 mil testes (rápidos e PCR) e assim pretende ampliar as ações para detectar a Covid-19 em outras categorias, bem como locais com grande incidência de casos da doença. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Juvenal Maynart, a identificação de casos positivos assintomáticos ou ainda no estágio inicial permite um maior controle sobre a incidência da doença.

“É nesse momento que se traça um quadro real sobre a pandemia na cidade, com o trabalho de prevenção, e servindo de base para a reabertura da economia, cujos estudos estão sendo feitos através de uma parceria com a Universidade Federal do Sul da Bahia e a Universidade Estadual de Santa Cruz”, disse.

A ampliação do teste rápido para detectar a Covid 19 é uma das principais ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde de Itabuna no enfrentamento à doença, já que a maioria das pessoas não apresentam sintomas.

Testagem realizada

Mais de 18 mil testes rápidos já foram realizados na cidade. Com isso, foi possível identificar, isolar e fazer o acompanhamento dos pacientes positivados, evitando o contágio de outras pessoas.

Além da realização de testes em casos suspeitos através de drive thru, no estacionamento do Teatro Municipal Candinha Doria e de moradores do bairro de Fátima (local de maior incidência da doença), a Secretaria de Saúde vem efetuando a testagem de categorias profissionais como trabalhadores em supermercados, funcionários dos Correios, bancários e servidores públicos municipais.

Os espaços que registram casos positivos são interditados temporariamente e passam por um processo de desinfecção. Segundo a assessoria, a Prefeitura também fiscaliza o cumprimento das regras de higienização, distanciamento e uso de máscaras protetoras.