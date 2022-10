Itabuna recebe arena esportiva e piscina semiolímpica inauguradas pelo Estado

O incentivo à prática esportiva é um dos objetivos dos projetos de infraestrutura urbana voltados ao esporte e lazer entregues pelo Estado em Itabuna, no sul da Bahia. Nesta sexta-feira (21), a cidade foi contemplada com uma areninha e uma piscina semiolímpica abertas à comunidade. O governador Rui Costa esteve presente na cerimônia de inauguração dos equipamentos esportivos, geridos pela Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), vinculada à Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

A areninha fica no bairro Conceição e é composta de quadra de futebol society com grama sintética, alambrado, sistema de videomonitoramento e iluminação em led. Já a piscina semiolímpica foi instalada no 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros e vai contribuir para a preparação esportiva dos militares. O espaço tem arquibancada, vestiário, acessibilidade e permite a realização de competições e oferta de atividades gratuitas através de projetos sociais. Para essa obra foram destinados cerca de R$ 2 milhões. Durante as entregas, foi autorizada licitação para reforma do estádio Luiz Viana Filho

Segurança e infraestrutura

Foram entregues 87 viaturas e caminhonetes para a Polícia Militar atender 56 municípios da região. O Estado assinou também ordem de serviço para início das obras de pavimentação na BA-963, trecho que dá acesso a Itabuna. O investimento é de R$ 15 milhões.

O asfalto também chegará ao trecho da BA-649, margem direita do Rio Cachoeira que dá acesso a Itabuna, com investimento de cerca de R$ 12 milhões. Os trabalhos serão coordenados pela Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra).

O Estado autorizou ainda a abertura de licitação para a construção de 80 unidades habitacionais no município, o investimento é de R$ 11,3 milhões. Serão iniciadas ainda as obras de revitalização da feira do bairro São Caetano, sob gestão da Conder, companhia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

Entre os investimentos feitos pelo Estado na região sul estão a construção da Ponte Jorge Amado, a duplicação da BA-001 e a requalificação do semianel rodoviário de Itabuna. Somadas, as obras ultrapassam R$ 118 milhões em recursos.

A implantação da BA-649 também vai facilitar o deslocamento entre Itabuna e Ilhéus e melhorar o fluxo para outras cidades. Serão 18 novos quilômetros de estrada que vão conectar a BR-415 ao Litoral Sul da Bahia. Além disso, há projetos para a duplicação do trecho de saída da Ponte do Pontal, de Ilhéus, com acesso ao aeroporto Jorge Amado, seguindo em direção ao distrito de Olivença.

Saúde

Na saúde, de 2007 a 2022, foram investidos aproximadamente R$ 260 milhões, aplicados na construção do Hospital da Costa do Cacau, da Policlínica de Itabuna, inaugurada em setembro de 2019, além de três Unidades Básicas de Saúde (UBS) e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Ilhéus. A construção do Hospital Materno Infantil de Ilhéus representa um investimento de mais de R$ 27,8 milhões.

Educação

O Estado aplica ainda R$ 17, 3 milhões no novo Campus Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológica, que vai reunir o Complexo Integrado de Educação de Itabuna, o Centro Universitário, o Colégio Estadual de Itabuna, o CETEP Litoral Sul II, o Centro de Apoio Pedagógico Grapiúna e o Centro Juvenil de Ciência e Cultura. Além disso, está em fase final a construção de uma Unidade Escolar de Ensino no Centro Social Urbano (CSU).

