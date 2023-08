Itabuna recebe congresso do P-Sol hoje; sigla faz prévias em diferentes cidades

Zem e Ciro, nomes leves e que demonstram grandeza moral (Foto: Arquivo/PSOL)

A Usemi (União dos Servidores Municipais de Itabuna) receberá, neste sábado (12), um ato integrante do congresso estadual do P-Sol (Partido Socialismo e Liberdade). A sigla realiza prévias, em diferentes regiões do estado, para definir quais serão os candidatos em 2024.

O evento, das 8 às 17 horas, deverá definir quem será o pretenso prefeito na próxima eleição. Para apreciação dos filiados (cerca de dois mil), há os seguintes nomes: por ordem alfabética, Ciro Sales (radialista) e Zem Costa (educador físico e servidor público estadual).

Ambos demonstram verdadeira paixão pela política. Ciro solta a voz nas ondas do rádio, para criticar mazelas que vê em Itabuna. Zem, ativo no “Tribunal das Redes Sociais”, adota postura semelhante.

Os dois são nomes leves, bem-humorados, gostam de Educação e Cultura. Entendem que, junto com o Esporte, está formado o tripé para a tão sonhada inclusão social.

Por todo o exposto, podemos dizer que o congresso grapiúna do PSOL será uma briga de “cachorro grande”. Pelo que os dois demonstram não é briga de pitbull nem de poodle.

À vitória?

Eles demonstram paixão e coragem. Falando da esfera política, é claro! (Risos). Já que o assunto envolve Educação, vamos de Guimarães Rosa: “O que a vida quer da gente é coragem”.

Ou, à la Hegel: “Nada existe de grandioso sem paixão”. Portanto, meninos: são livres pra exercitar sua paixão pela política. Com solidariedade. Olha! Estou chegando ao significado da sigla de vocês, hein?

Em bom baianês, acho tudo isso massa! Mas, como jornalista, não tenho partidos. Sabemos que a política ferve em Itabuna e está chegando a hora de a onça, os cachorros (pitbull, lessie, vira-lata)…

Está na véspera de todos beberem a água “batizada” da política. Mas, provavelmente, só os “cachorros grandes” matarão a sede. Abaixem as vaidades (pecado capital, não é)? Porque quem manda na “bagaça ” é o eleitor.

No contexto de Itabuna, vale lembrar, ele (eleitor) é tirano, não perdoa! Até aqui, NUNCA deu uma segunda chance aos prefeitos. Tadinhos… Será que olho verde do atual prefeito, Augusto Castro (PSD), vai quebrar esse tabu?

Atenção! O eleitor itabunense é tipo mulher que se preza: não perdoa “chifre”!!! Vixe, meninas!o Política é cenário majoritariamente masculino. Mas, futuros candidatos, um conselho de amigas e amigos: não traiam suas eleitoras e eleitores! Senão, elas lhes varrem lá na urna.

Um segredo? Elas são maioria! E eles (eleitores) também são muuuuitos. Ok? “Peguem a visão”, dissera um personagem da novela das nove.

Senão, o “cavalinho” candidato não vence o campeonato da eleição municipal. Chega! Já demos fica demais, não é, eleitores? Deixa os pretensos gestores nos mostrarem o brilho das propostas deles. Quem sabe nos conquistam, não é?