Itabuna recebe Workshop sobre câncer de cabeça e pescoço

Estudantes universitários, de cursos técnicos e profissionais de saúde já podem se inscrever para o I Workshop Multiprofissional de Câncer de Cabeça e Pescoço do Sul da Bahia, que será no dia 22, no auditório do Hospital Calixto Midlej Filho. A inscrição custa R$ 50,00 e pode ser feita pelos telefones (73) 3214-9141 e 3214-4373.

A supervisora do Serviço de Oncologia da Santa Casa de Itabuna, a enfermeira Sayara Aragão, explica que o dinheiro arrecadado com o evento será destinado à compra de suplemento para os pacientes SUS em tratamento oncológico e que apresentam dificuldades para se alimentar.

“Além do acesso às informações importantes sobre as medidas que ajudam na prevenção do câncer de cabeça e pescoço e da oportunidade de tirarem dúvidas sobre a doença, os participantes contribuirão com uma causa nobre”, afirma.

Palestras sobre tratamento

Promovido pela Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, em parceria com a Fundação Centro de Estudos Professor Edgar Santos (Funcepes), o evento contará com palestras de médicos, enfermeiros, nutricionista, farmacêutico, assistente social, psicólogo e odontólogo.

Os profissionais de saúde falarão sobre o “Diagnóstico e Tratamento das Neoplasias da Tireóide”, “Principais Tipos de Câncer de Cabeça e Pescoço”, “Protocolo das Modalidades Terapêuticas de Câncer de Pescoço” e “Assistência Odontológica no Diagnóstico e Tratamento do Paciente com Câncer de Cabeça e Pescoço”.

Mais programação

De acordo com a programação, serão abordados ainda assuntos como “Cuidados de Enfermagem com Paciente”, “Papel do Farmacêutico na Equipe Multidisciplinar no Tratamento do Paciente” e “A Importância da Terapia Nutricional em Pacientes com Câncer de Cabeça e Pescoço”. Os palestrantes são os médicos Lincoln Warley Ferreira, Jader Alves Mesquita, Célia Reis e Elissa Ney Mariano, além Érika Mascarenhas (enfermeira), Alanda Duarte (farmacêutica), Lívia Sayane (nutricionista), Allan Santana (psicólogo) e Maria Vitória Freitas (assistente social).

O Workshop Multiprofissional será encerrado com momento cultural, coffee-break e sorteio de brindes. O evento conta com o apoio de instituições de ensino superior de Itabuna e Ilhéus, além de empresas do sul da Bahia e São Paulo. Haverá entrega de certificados aos participantes do evento.

Assim como ocorre com a Santa Casa de Itabuna, no Julho Verde, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP) intensifica as ações de conscientização a respeito da importância da detecção precoce desse tipo de câncer, que pode alcançar até 90% de cura se tratado precocemente.