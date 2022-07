Itabuna recomeça atividades presenciais em mais 8 escolas; veja quais

A Secretaria Municipal da Educação de Itabuna informou sobre o retorno às atividades presenciais em mais oito unidades da Rede Pública Municipal de Ensino nesta semana. De acordo com o secretário Josué Brandão Junior, são 60 unidades escolares, de um total de 89, que retornam 100% presencial.

Ele lembra que a pasta desenvolve um arrojado programa de requalificação das unidades escolares desde 2019. Logo em seguida, passaram-se mais de dois anos de atividades interrompidas em sala de aula, por conta da pandemia da Covid-19.

Conforme o planejamento do Departamento de Educação Básica (DEB) da Secretaria municipal da Educação, está programado até a sexta-feira (8) o retorno do atendimento presencial das seguintes escolas: Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco (Califórnia), Três Irmãos (Pedro Jerônimo), Margarida Pereira (Maria Pinheiro), João Mangabinha Filho (Mangabinha), Luiz Viana Filho (Santo Antônio), Ewerton Chaloup (Zizo), Pedro Lemos (Lomanto Júnior) e Brasília Baraúna (São Roque).

Reparos

A diretora de Educação Básica, Elioenai Farias, explica que para assegurar o retorno às atividades presenciais nestas unidades escolares foram executadas intervenções de revitalização pela equipe de manutenção da própria SEDUC e pela construtora contratada pela Prefeitura.

Ela explica que foram priorizados reparos nos sistemas elétrico e hidráulico, além de telhados, em alguns casos. “Para além destes aspectos físicos de infraestrutura, também estão sendo consideradas e priorizadas as questões referentes à regularização no fornecimento da alimentação escolar, mobiliários e equipe de monitores para alunos da educação inclusiva. Neste último caso, por exemplo, levamos em conta o atendimento aos casos severos, mediante laudo médico específico”, afirma.

Medidas de segurança

E destaca que no retorno às aulas presenciais nas unidades de ensino estão acontecendo encontros com pais de alunos e os conselhos escolares, visando esclarecer como foram planejadas e serão executadas as atividades letivas.

A diretora acrescenta ainda que para o regresso de alunos e professores às salas de aula, estão sendo adotadas medidas para cumprimento dos protocolos de segurança sanitária, incluindo maior eficiência na higienização dos espaços escolares, respeitando as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Educação (CME).