Itabuna reforça sistema de vans para o transporte no primeiro dia do ENEM

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Transportes e Trânsito informa que o transporte público operado temporariamente por vans escolares no sistema bairro-centro neste domingo, dia 17, será reforçado em razão da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Pelo esquema montado com os donos dos veículos um total de 72 vans farão o transporte dos passageiros, a partir das 10 horas.

Para isso, o secretário Thales Rodrigues da Silva e os técnicos da Settran seguiram a recomendação do prefeito Augusto Castro mantiveram contato com os donos de vans escolares orientando-os para que estejam de prontidão para atender às necessidades de transporte no domingo tanto da população, nas primeiras horas, como dos participantes do ENEM. Fiscais e agentes de trânsito também foram mobilizados para dar suporte à operação para evitar congestionamentos e falta de veículos utilitários.

ENEM

Depois de adiamentos causados pela pandemia da covid-19, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, de acordo do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), terá prova aplicada nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, dois domingos consecutivos. Pela primeira vez, haverá a alternativa da aplicação de forma digital. Para quem optou pelo novo formato, as provas serão em 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

As duas versões terão a mesma estrutura. No primeiro dia, serão aplicadas 45 questões objetivas de Linguagens e Códigos e 45 de Ciências Humanas, além da redação. Já no segundo dia, serão mais 45 questões de Ciências da Natureza e 45 de Matemática. Para ambas as avaliações, os portões abrem às 12h, fecham às 13h e as provas, nos dois dias, começam às 13h30. No primeiro dia, terminam às 19h, e no segundo, às 18h30.