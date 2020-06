Itabuna registra 87 novos casos de coronavírus e uma morte em 24 horas

Entre a segunda (15) e esta terça-feira (16), a Vigilância Epidemiológica constatou mais 87 pessoas com a Covid-19 em Itabuna. De um lado, o histórico de contaminados pela doença saltou de 1.482 para 1.569. Mas o contraponto ao número desfavorável o número de curados chega 628 – mais 24 em relação ao boletim anterior.

Frente ao indiscutível avanço do vírus, com 56 mortes e 12 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ocupados e apenas seis disponíveis (incluindo os pediátricos), a orientação é, mais do que nunca, a prevenção.

Confira o boletim abaixo.