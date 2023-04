Itabuna registra saldo positivo na abertura de empresas este ano

Dados da JUCEB (Junta Comercial da Bahia) mostram que Itabuna registrou em 2023 a abertura de 777 novas empresas, a extinção de 501, ficando um saldo positivo de 276 novos CNPJs. É importante destacar que a cidade conta com 20.703 empresas ativas, sendo 12.115 MEI.

O número também pode trazer novos desafios, como a necessidade de garantir um ambiente de negócios saudável e competitivo, com políticas públicas que incentivem a inovação, a qualificação profissional e o acesso a crédito para os empreendedores locais.

Esse aumento também é fruto do tempo médio gasto para registro de uma empresa na cidade, que dura em média apenas 6 horas. Os registros de abertura de empreendimentos em Itabuna continuam sendo feitos pela Junta Comercial da Bahia – Juceb, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Itabuna, no formato online.

De acordo com a julgadora Wandressa Souza, “o tempo médio de abertura de empresas se tornou mais rápido com o processo de digitalização dos serviços. O diferencial é que nosso serviço continua sendo presencial, onde damos todo o suporte e atendimento necessário para os empreendedores e contadores”.

Agilidade

A rapidez no processo de abertura de novos CNPJs é fundamental para incentivar o empreendedorismo e estimular a atividade econômica. A digitalização dos serviços oferecidos pela (JUCEB) é uma medida importante, que facilita e agiliza o registro de empresas, tornando o processo mais eficiente e menos burocrático.

Os dados com o mapa das empresas podem ser acessados através do link: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/mapa-de-empresas/painel-mapa-de-empresas

A Juceb em Itabuna oferece atendimento via WhatsApp através do número: (73) 3613-1146.