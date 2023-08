Itabuna registra saldo positivo na geração de empregos em abril e maio segundo o CAGED

O início de 2023 teve uma trajetória desafiadora nos empregos para a maioria das cidades no Brasil e o cenário no Sul da Bahia não foi diferente, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). A situação trouxe preocupações para a economia, mas recentes indicadores mostram sinais de recuperação e perspectivas otimistas.

Entre janeiro e abril, Itabuna acumulou uma queda de 740 empregos, refletindo uma tendência assim como outras cidades da região de arrefecimento dos dados de emprego em comparação ao mesmo período de 2022. No entanto, a boa notícia veio nos meses seguintes: maio e junho, quando o município registrou saldos positivos, com a criação de 109 novos postos de trabalho.

Apesar dessa recuperação parcial, ao final do primeiro semestre de 2023, Itabuna ainda acumulou uma redução de 631 empregos em relação ao final do ano passado. Em contraste, o ano anterior foi marcado por saldos mensais positivos de emprego em todo o primeiro semestre, com um total de 1.359 empregos gerados até o final de junho.

O economista Elson Mira, professor titular do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e sócio da Cedro Mira Consultoria, destaca que a economia de Itabuna é fortemente baseada no comércio e serviços, com a agropecuária tendo uma contribuição limitada para o Produto Interno Bruto (PIB) do município.

Dessa forma, os dados de emprego em Itabuna podem refletir o comportamento do PIB em nível nacional. “No início de 2023, a agropecuária foi o setor do PIB nacional que mais cresceu, enquanto os serviços cresceram pouco e a indústria estagnou”, segundo Mira.

“Quando analisamos os dados desagregados de Itabuna por “grande grupamento” em 2023, observamos que a indústria foi o setor mais afetado, com uma queda acumulada de 369 empregos, seguida por Serviços (-192) e Comércio (-133). No entanto, a agropecuária e a construção civil apresentaram saldos positivos, contribuindo para amenizar os impactos negativos na economia local” afirma o professor

Ele ainda destacou que é essencial considerar a perspectiva de que estamos analisando ‘saldo’ como um ‘fluxo’ de empregos. Ao comparar os anos de 2023 e 2022, é importante levar em conta a possibilidade de vieses estatísticos relacionados à retomada das atividades presenciais pós-pandemia em 2022.

“Esse período registrou recontratações intensas em vários setores, estabilizando o emprego em níveis próximos aos pré-pandemia o que torna 2022 um ponto fora da curva para analisar o ‘fluxo de empregos’.

O secretário municipal de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Mauro Ribeiro, expressou sua opinião sobre os desafios enfrentados pelo município em relação ao emprego.

“Estamos cientes das dificuldades enfrentadas por nossa economia local em 2023. No entanto, a recente recuperação dos saldos de emprego em maio e junho nos traz otimismo. Nossa gestão está comprometida em buscar parcerias e incentivos para fomentar o setor industrial e comercial, investindo em infraestrutura e buscando atrair investimentos e gerar mais empregos para nossa população”, comentou.

Com a expectativa de melhores resultados nos próximos meses e a recente redução da taxa SELIC, iniciando um processo de queda gradual, a população e os empresários podem aguardar por sinais de uma retomada mais vigorosa da economia de Itabuna e da região. A atuação conjunta do poder público e do setor privado se torna fundamental para impulsionar o desenvolvimento e a geração de empregos.