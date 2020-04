Itabuna registra três assassinatos em 12 horas; uma vítima teve mãos cortadas

A noite de segunda-feira (13) e a manhã desta terça-feira (14) foram marcadas pelo registro de vidas ceifadas. O primeiro crime, no bairro Mangabinha, teve como vítima Carlos Daniel dos Santos, de 19 anos.

Ele foi atingido por três tiros nas costas, deflagrados quando seguia de bicicleta pela Rua Berilo. Em vão, tentou fugir em direção ao Rio Cachoeira. O rapaz era suspeito de ter roubado um celular no bairro São Caetano e, inclusive, ainda tinha no bolso o aparelho que supostamente havia furtado.

Horas depois, foi morto no bairro São Pedro o jovem Bruno Rocha Reis, alvo de pauladas e pedradas. Chegou a ser socorrido para o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, mas faleceu no caminho. No bolso dele foram encontradas 20 buchas de maconha.

Já hoje pela manhã, foi executado a tiros um homem ainda não identificado. O corpo, localizado no Campo Formoso, tinha marcas de tiros na cabeça, no peito, teve as mãos cortadas e havia um lençol enrolado no pescoço.

A hipótese levantada pela polícia é que ele tenha sido morto em outro local e jogado à beira da estrada. Até o início desta tarde, o cadáver seguia à espera de reconhecimento no DPT (Departamento de Polícia Técnica) da cidade.

Segundo a polícia, das três pessoas assassinadas, duas tinham comprovados registros de envolvimento com o tráfico de drogas –o causador da maior parte dos homicídios em Itabuna.