Itabuna revoga decreto sobre uso de máscara facial

A Prefeitura de Itabuna publicou na edição eletrônica de nº 5.726 do Diário Oficial do Município de quinta-feira, dia 26, o Decreto de nº 15.274 que revoga o Decreto nº 15.209, de 01/12/2022, que tratava da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção em diversos locais públicos e particulares do município.

A medida havia sido tomada em razão do aumento dos casos ativos do Covid-19. Entretanto, a partir da acentuada queda, torna-se desnecessário o uso de máscaras, embora cuidados continuem sendo recomendados como distanciamento social, lavagem das mãos com sabão e busca da UPA 24 Horas, no Bairro Monte Cristo, em caso de febre e tosse constantes por mais de três dias.

De acordo com o mais recente Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado ontem, Itabuna tem seis casos ativos da doença, 34 curados e 40