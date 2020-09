Itabuna: rodoviária retoma movimento; veja orientações para passageiros

Neste primeiro dia de circulação do transporte intermunicipal, a rodoviária de Itabuna já registrou um movimento maior. As empresas, porém, devem vender no máximo 50 por cento das passagens de cada linha, para que haja um distanciamento entre os passageiros.

Além disso, conforme o decreto estadual publicado no último sábado (26), é obrigatório que seja disponibilizado álcool em gel para passageiros e funcionários e todos devem usar máscara para seguir viagem. Antes de entrar nos veículos, a temperatura do viajante é aferida.

Segundo o coordenador da Agerba (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações), Benedito de Souza Cabral Filho, o cumprimento das citadas normas será fiscalizado tanto no embarque em cada terminal como nas estradas.

Informação e denúncia

O terminal rodoviário de Itabuna tinha um histórico de 200 linhas por dia, bem como a circulação de 2.700 pessoas a cada 24 horas. Mas no momento as passagens devem ser adquiridas com antecedência.

“Nem todos os horários estão em operação; estamos com horário reduzido e, à medida que for aumentando a demanda, as empresas disponibilizarão novos horários. É interessante que o passageiro se informe no guichê das empresas sobre quais horários estão em atividade”, orientou o coordenador há pouco, em entrevista à TV Santa Cruz.

O descumprimento das regras aqui dispostas pode ser denunciado pelo telefone 0800 071 0080.