Itabuna: Rotary contempla idosos com banco de cadeira de rodas

O Rotary Club de Itabuna, cumprindo missão de amor e solidariedade, entregou mais duas cadeiras de rodas a idosos. A ação, em auxílio à saúde e ao bem-estar, ainda repercute, sobretudo quando impera o clima de doação desde a semana do Natal.

Representando o clube de serviço, dia 23, o governador 2019-20 do Distrito 4391, Paulo Pereira, e os rotarianos recém-empossados Mírian Paranhos e Guilherme Gussão fizeram a entrega à representante de Joventino Porto Braga, residente no bairro Pontalzinho.

Já na manhã da quinta-feira, dia 24, véspera de Natal, o governador, acompanhado do presidente do clube Marcus Vinícius Rodrigues visitou Dona Judite, moradora do bairro de Fátima. Ele também recebeu a doação e a definiu como “presente de Natal”. Olhares de alegria e gratidão entre os idosos beneficiados.