Itabuna: Rotary doa itens de proteção ao abrigo São Francisco

Terça-feira, 08 de setembro, mais um dia de praticar a solidariedade traduzida em gestos de carinho. A equipe da Casa da Amizade do Rotary Club de Itabuna entregou, durante a manhã, 150 kits com cobertores e pares de meias, além de toalhas de banho, máscaras e protetores faciais, álcool em gel e sabão ecológico ao Abrigo São Francisco de Assis, localizado no bairro Santo Antônio. Os donativos entregues são fruto de campanha lançada no mês de agosto pelas senhoras que fazem parte da referida Casa, que contaram também com o apoio de amigos e empresas da cidade como a Trifil e a Skala Tecidos.

Durante a entrega, a presidente Cheila Tatiana de Almeida Santos agradeceu a todos os envolvidos na ação e, sobretudo, aos idosos do Abrigo São Francisco de Assis por lhes permitir praticar esse gesto de amor e cuidado. Estavam presentes o presidente do Rotary, Marcus Vinícius Rodrigues, além de demais membros do clube e da Casa da Amizade.

“Neste momento de pandemia é importante ajudarmos as instituições que passam por dificuldades, então, agradeço às companheiras da Casa da Amizade por terem abraçado esta campanha, aos amigos e empresas que nos ajudaram a alcançar êxito além da meta prevista que era a doação apenas dos 150 cobertores”, reconheceu.