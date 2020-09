Itabuna: Sala do Empreendedor disponibiliza serviços via e-mail

A Sala do Empreendedor em Itabuna, buscando oferecer praticidade no atendimento ao contribuinte e ao mesmo tempo evitar aglomerações, tem disponibilizado alguns serviços via e-mail. Das 9 às 15 horas, ocorre emissão de boletos e boleto de parcelamento; declaração anual de rendimentos e regularização de dívidas.

Apenas abertura de MEI (Microempreendedor Individual), baixa de MEI e alteração cadastral estão sendo realizados presencialmente, na Sala do Empreendedor, no Centro Administrativo Firmino Alves, das 9 às 13 horas.

Vale ressaltar que esses serviços estão sendo disponibilizados desta forma com a finalidade de proporcionar conforto e segurança para todos. Informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected]